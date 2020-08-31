إزالة المخالفات والتعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بنطاق حى المناخ

قامت اليوم الأجهزة التنفيذية بحي المناخ بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ

بحملات علي المخالفين الذين لم يقوموا بإزالة مخالفتهم وكذا الذين لم يتقدموا للتصالح في مخالفتهم بالمخالفة لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠

وكانت الإدارة الهندسية والتنظيم بحي المناخ قد قامت بحصر المخالفات التي لم يتقدم اصحابهم للتصالح وكذا الذين لم يقوموا بإزالة مخالفتهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية

وقد بدأت صباح اليوم الأجهزة التنفيذية بالحي بالاشتراك مع قسم شرطة ومباحث المناخ في تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد ارسال الانذارات والتحزيرات من مخالفة القانون

حيث بداتالحملة الصباحية ضد المخالفين ونمت الاحالة الي النيابة العسكرية في تعديات علي املاك الدولة وفي البناء المخالف

شارك بالحملة العميد احمد التل مأمور قسم المناخ

وضباط ومباحث قسم المناخ والادارة الهندسية والتنظيم والاشغالات والاملاك والأمن

حيث تم خلال الحملة إزالة المخالفات والاحالة الي النيابة العسكرية

كما تم خلال الحملة عماره بعماره ١٧٠ الحريه الصغيره وازالة سقيفه صاج علي اعمده حديد كما تم ازالة محل مقام بمنور

عماره ١٧١

وازالة محل مقام بمنور

عمارة ١٣٦

وازالة غرفه من الصاج بجوار شقه ٢

وازالة تحويطه من المباني بعمارة ١٣٧شقة ٣

وازالة فرش خضروات بجوار عمارة ١٨٦

وازالة محل مقام بشقه ١ عمارة ١١٧

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لرفع المخالفات والتعديات