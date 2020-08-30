كشف غموص مقتل مزارع القليوبية

كتب طارق درويش

إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية

أمن القليوبية من (أحد المواطنين – مُقيم بدائرة المركز) بعثوره على جثة نجله بداخل منزلهما

الكائن بذات الناحية والعثور على سلاح أبيض سكين ملوث بالدماء وسلامة جميع منافذ

ومحتويات المنزل.

توصلت جهود تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى

بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب (مزارع – مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود

خلالفات بينهما وقيامه بالإعتداء عليها بالسكين المعثور عليه بمحل الواقعة فأحدث إصابته التى

أودت بحياته وفر هارباً