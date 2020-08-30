ضربات موجعة من وزارة الداخلية ضد تجار السموم

كتب طارق درويش

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كل صور الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى

المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها..فقد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق

مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد

والأقراص المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – سيارة – دراجة بدون

ترخيص- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض مطواة) بحوزة (4 أشخاص –

لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية .

ضبط (200 جرام لمخدر الإستروكس – 25 جرام لمخدر البودر- 20 قرص مخدر لعقار

الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال

تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

ضبط (60جرام لمخدر الحشيش- 41 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف

محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

ضبط (250 جرام لمخدر الإستروكس – 100 جرام لمخدر البودر – 25 جرام لمخدر

الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات

جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

ضبط (150جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة (أحد الأشخاص) حال

تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

 ضبط (15 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر

الإجرامية بمنطقة السحر والجمال) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان

بالشرقية .