بالصور …. أزمة خطيرة تهدد أهالي شارع الشيخ وجيه النحاس خلف منطقة العنانى برملة بنها .

تقرير / عمرو دسوقى هريدى

يعانى أهالى شارع الشيخ وجيه النحاس خلف منطقة العنانى برملة بنها بمحافظة القليوبية ، من أزمة خطيرة تهدد حياة أكثر من حوالى 50 أسرة قاطنة بالشارع ذاته ،وهى مشكلة تسريب مياة الصرف الصحى أسفل منازل هؤلاء الأهالى بسبب حدوث انسداد دائما في الصرف العمومي مما يسبب ارتفاع منسوب المياه و تسربها أسفل بيوتهم مما يعرض حياتهم للخطر ناهيك عن تآكل جدران حوائط منازلهم وإنتشار الروائح الكريهة التى تسبب الأمراض الخطيرة او فيروس كورونا خصيصا بسبب كثرة الاطفال وكبار السن من السكان

قيما أكد أهالى الشارع انهم تقدموا بشكوى الى جهات عديدة ولكن دون جدوى مما أثار حفيظتهم وأصابتهم بحاله من الاستياء والغضب الشديدين لعدم تحرك المسؤولين وأنهم

يعانون منذ عدة سنوات من هذه الأزمة . ويخشى السكان تعرض منازلهم إلى الانهيار المفاجىء، بسبب ظهور أعراض تصدع وشروخات مفاجئة بالجدران .

من جانب آخر ناشد أهالى الشارع جريدة صوت الرملة بنها وجمعية صوت الرملة عبر بريد صحافة المواطن بالتدخل لحل تلك الأزمة وفى المقابل توجهت جريدة صوت الرملة بنها لرصد المشكلة على ارض الواقع وعرضها على المسؤولين وتم التواصل بالفعل برئيس الوحدة المحلية بطحلة وأفاد أن المشكلة هى قيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبالفعل تم مخاطبة الخط الساخن 125 بالشركة ذاتها وارسال المشكلة عبر واتس آب لشركة

01200288880ا وتم الرد من المستقبل للشكوى أنه تم إبلغ الفرع لأتخاذ اللازم . أما من دورنا نحن سنقوم بواجبنا وبمساعدة المواطنين معنا و بمخاطبة بقية الجهات التنفيذية للوصول الى حل وإنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء ولما لا فالصحافة هى لسان حال المواطن وهى حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول وتوجه المسؤول الى اهم القضايا التى تؤرق المواطن ، كما انها تحاول ان توصل صوت المواطن للمسؤول حتى يستطيع ان يقدم حلا لهذه القضايا لراحة المواطن ونثبت للمواطن ان المسؤول يتحرك ويسعى دائما لراحة المواطن والمجهود الذى يبذله من اجله .

أضف الى ذلك أن من أهم سمات العمل العلامى أنه عند اكتشاف مخالفات أو فساد يجب نشره وفضح أمرة وعلى الجانب الأخر عندما يكون هناك مسئول يجيد ويجتهد فى عمله يجب ذكر ذلك أيضا والاشاده به وذلك من باب العدل والانصاف . ولذلك سنحاول جاهدين لحل المشكلة وعلى قدر امكانياتنا .