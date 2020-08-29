مصطفي معروف : يقدم كيف تصبح شخصية مؤثرة علي منصة الانستقرام

يقدم، مصطفي معروف حاصل علي شهادات ميكروسوف وممصمم مواقع وحاصل علي شهادات وتصميم الابلكيشن، أهم نصايح لتصبح شخصية موثرة هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى تصبح شخصية موثرة علىالانستقرام، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي: اختيار صورة بروفايل مثيرة

تحديد الجمهور المستهدف … استخدام أسلوب الهاشتاق … ربط حسابك مع الشبكات الاجتماعية الأخرى رفع أجمل الصور متابعة أشخاص لديهم نفس الإهتمامات إعداد المحتويات ذات الجودة