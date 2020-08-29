محمود معروف يشرح كيفية عمل إعلان ممول على اليوتيوب

يقدم محمود معروف الحاصل علي شهادات

ميكروسوف وممصمم مواقع وحاصل علي شهادات وتصميم الابلكيشن

كيفية عمل إعلان ممول على اليوتيوب؟ تعتبر الاعلانات الممولة من أفضل الوسائل لانتشار قناتك على اليوتيوب.

ولكن من المعلوم أنها ليست مجانية.

فستحتاج في النهاية لاستثمار المال والقيام بالدفع من أجل الإعلان على اليوتيوب.

وهذه الطريقة تعتمد على إنشاء حساب إعلاني جديد على جوجل.

وبعد ذلك قم بربطه بحساب بنكي خاص بك أو ببطاقة ائتمانية.

والقيام بعد ذلك بإدخال رمز ترويجي وستحصل على 25 دولار.

أو في بعض الرموز تحصل على مبلغ يصل ل 125 دولار لفترة زمنية تقدر بشهر واحد من تاريخ تفعيل الرمز الترويجي.

ولكن ستحتاج للاستعانة بخدمة شركة تسويق متخصصة من أجل إطلاق الحملة الإعلانية.

وذلك راجع لأن الرمز الترويجي يشترط معه أن يتم التمويل بنفس مبلغه أولا من داخل حسابك وبعدها تحصل على قيمة الرمز الترويجي.

أي أنك تحصل على ضعف المبلغ الذي دفعته مجانا.

خطوات انشاء إعلان ممول على اليوتيوب

لكي تقوم بإنشاء إعلان ترويجي على اليوتيوب عليك أن تلتزم بالعديد من الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء إعلان ممول على اليوتيوب وهي كالتالي:

سجل الدخول لقناتك على اليوتيوب، وانتقل بعدها إلى قائمة الفيديوهات الخاصة بك.

ثم اذهب إلى الفيديو الذي تريد إنشاء إعلان ممول له وترويجه.

واضغط على أيقونة السهم المدرج بجانب كلمة تحرير Edit ثم قم باختيار خيار ترويج أو Promote.

وبعدها حدد الميزانية المراد استخدامها في الإعلان، وكذلك اختر ونوع العملة التي تريد استخدامها في عملية الدفع.

وفي حالتنا سنختار الدفع بحسابنا البنكي أو البطاقة في أول إعلان نقوم به، وبعد ان يتم إنفاق ميزانية بنفس قيمة الرمز الترويجي.

سنقوم بإنشاء حملة إعلانية جديدة واختيار وسيلة الدفع الرمز الترويجي، وستبدأ الحملة بدون حدوث أي مشاكل.

ويمكن استهداف أي دولة ترغب أن تجلب منها المشاهدات لفيديوهات قناتك، ويمكنك كذلك اختيار اهتمامات الأشخاص الذين تريد أن يشاهدوا إعلانك.

ويتيح لك يوتيوب معرفة عدد المشاهدات التي حصلت عليها قناتك ككل، وكذلك المشاهدات التي تمت على فيديو من فيديوهات قناتك.

وبعدها يطلب منك الموقع القيام بربط قناتك مع حسابك على إدوارد من خلال اضافة بريدك الالكتروني.

وإضافة معلومات الدفع الخاصة ببطاقتك الائتمانية أو حسابك البنكي الذي ربطته مسبقا بحسابك الإعلاني على جوجل.

وبعد ذلك سيبقى إعلانك قيد المراجعة من قبل فريق إعلانات جوجل وفي حال الموافقة عليه سيتم تفعيله وبدء عرض إعلانك للأشخاص في الدول التي قمت باختيارها.

ويمكن الاستعانة بشركة تسويق متخصصة وتتفق معهم على إدارة حملاتك الإعلانية بهذه الطريقة.

وذلك راجع لكونها تستغرق بعض الوقت من أجل تنفيذ خطواتها وربما لن يستطيع الشخص المبتدئ فعلها بطريقة صحيحة.

كيفية اشهار قناة اليوتيوب

يتم إنشاء الكثير والكثير من القنوات على اليوتيوب يوميا، حيث يبدأ صاحب القناة مشواره في هذا المجال وذلك لكي يصل لتحقيق دخل ثابت شهريا من خلال قناته على اليوتيوب.

ولكن الربح المادي ليس هو الهدف الوحيد دائما من أجل إنشاء قناة على اليوتيوب.

فهناك هدف آخر وهو تحقيق النجاح والشهرة للقناة بين نفس القنوات الأخرى التي تعمل في نفس مجال اهتماماتك وميولك.

لذلك عليك أولا بعد إنشاء قناتك وتجهيزها، وأن تتعلم كيفية إنتاج فيديوهات هادفة وممتعة وذات وقت زمني قليل منعا للملل.

كما يجب عليك التحلي بالصبر وعدم اليأس والتوقف عن إنتاج فيديوهات ورفعها على قناتك في حال واجهتك أي مشكلة.

ولكن راع أن يكون رفع الفيديوهات بشكل معقول ولا يشعر المتابعين لك بالملل والانزعاج.

وننصحك في النهاية بأن توكل المهمة لخبراء التسويق لتحصل على عائد كبير في فترة زمنية قليلة وترتاح من عناء وتعب دون فائدة.

يقدم محمود معروف الحاصل علي شهادات

ميكروسوف وممصمم مواقع وحاصل علي شهادات وتصميم الابلكيشن

كيفية عمل إعلان ممول على اليوتيوب؟ تعتبر الاعلانات الممولة من أفضل الوسائل لانتشار قناتك على اليوتيوب.

ولكن من المعلوم أنها ليست مجانية.

فستحتاج في النهاية لاستثمار المال والقيام بالدفع من أجل الإعلان على اليوتيوب.

وهذه الطريقة تعتمد على إنشاء حساب إعلاني جديد على جوجل.

وبعد ذلك قم بربطه بحساب بنكي خاص بك أو ببطاقة ائتمانية.

والقيام بعد ذلك بإدخال رمز ترويجي وستحصل على 25 دولار.

أو في بعض الرموز تحصل على مبلغ يصل ل 125 دولار لفترة زمنية تقدر بشهر واحد من تاريخ تفعيل الرمز الترويجي.

ولكن ستحتاج للاستعانة بخدمة شركة تسويق متخصصة من أجل إطلاق الحملة الإعلانية.

وذلك راجع لأن الرمز الترويجي يشترط معه أن يتم التمويل بنفس مبلغه أولا من داخل حسابك وبعدها تحصل على قيمة الرمز الترويجي.

أي أنك تحصل على ضعف المبلغ الذي دفعته مجانا.

خطوات انشاء إعلان ممول على اليوتيوب

لكي تقوم بإنشاء إعلان ترويجي على اليوتيوب عليك أن تلتزم بالعديد من الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء إعلان ممول على اليوتيوب وهي كالتالي:

سجل الدخول لقناتك على اليوتيوب، وانتقل بعدها إلى قائمة الفيديوهات الخاصة بك.

ثم اذهب إلى الفيديو الذي تريد إنشاء إعلان ممول له وترويجه.

واضغط على أيقونة السهم المدرج بجانب كلمة تحرير Edit ثم قم باختيار خيار ترويج أو Promote.

وبعدها حدد الميزانية المراد استخدامها في الإعلان، وكذلك اختر ونوع العملة التي تريد استخدامها في عملية الدفع.

وفي حالتنا سنختار الدفع بحسابنا البنكي أو البطاقة في أول إعلان نقوم به، وبعد ان يتم إنفاق ميزانية بنفس قيمة الرمز الترويجي.

سنقوم بإنشاء حملة إعلانية جديدة واختيار وسيلة الدفع الرمز الترويجي، وستبدأ الحملة بدون حدوث أي مشاكل.

ويمكن استهداف أي دولة ترغب أن تجلب منها المشاهدات لفيديوهات قناتك، ويمكنك كذلك اختيار اهتمامات الأشخاص الذين تريد أن يشاهدوا إعلانك.

ويتيح لك يوتيوب معرفة عدد المشاهدات التي حصلت عليها قناتك ككل، وكذلك المشاهدات التي تمت على فيديو من فيديوهات قناتك.

وبعدها يطلب منك الموقع القيام بربط قناتك مع حسابك على إدوارد من خلال اضافة بريدك الالكتروني.

وإضافة معلومات الدفع الخاصة ببطاقتك الائتمانية أو حسابك البنكي الذي ربطته مسبقا بحسابك الإعلاني على جوجل.

وبعد ذلك سيبقى إعلانك قيد المراجعة من قبل فريق إعلانات جوجل وفي حال الموافقة عليه سيتم تفعيله وبدء عرض إعلانك للأشخاص في الدول التي قمت باختيارها.

ويمكن الاستعانة بشركة تسويق متخصصة وتتفق معهم على إدارة حملاتك الإعلانية بهذه الطريقة.

وذلك راجع لكونها تستغرق بعض الوقت من أجل تنفيذ خطواتها وربما لن يستطيع الشخص المبتدئ فعلها بطريقة صحيحة.

كيفية اشهار قناة اليوتيوب

يتم إنشاء الكثير والكثير من القنوات على اليوتيوب يوميا، حيث يبدأ صاحب القناة مشواره في هذا المجال وذلك لكي يصل لتحقيق دخل ثابت شهريا من خلال قناته على اليوتيوب.

ولكن الربح المادي ليس هو الهدف الوحيد دائما من أجل إنشاء قناة على اليوتيوب.

فهناك هدف آخر وهو تحقيق النجاح والشهرة للقناة بين نفس القنوات الأخرى التي تعمل في نفس مجال اهتماماتك وميولك.

لذلك عليك أولا بعد إنشاء قناتك وتجهيزها، وأن تتعلم كيفية إنتاج فيديوهات هادفة وممتعة وذات وقت زمني قليل منعا للملل.

كما يجب عليك التحلي بالصبر وعدم اليأس والتوقف عن إنتاج فيديوهات ورفعها على قناتك في حال واجهتك أي مشكلة.

ولكن راع أن يكون رفع الفيديوهات بشكل معقول ولا يشعر المتابعين لك بالملل والانزعاج.

وننصحك في النهاية بأن توكل المهمة لخبراء التسويق لتحصل على عائد كبير في فترة زمنية قليلة وترتاح من عناء وتعب دون فائدة.