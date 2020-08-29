محافظ القليوبية يقود بحملة مكبرة لازالة الاشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة مساء امس الجمعة بشارعي مطحن مسطرد و٢٣ يوليو يرافقه الدكتور/بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة

وقد اسفرت الجولة عن تنفيذ حملة مكبرة لازالة الاشغالات وذلك بالتنسيق مع مديرية الامن حيث تم تحرير عدد ٦ محاضر للمخالفين ومصادرة عربة طعام وعدد ٣ميزان وانبوبة غاز كبيرة وتم تحرير المحاضر اللازمة لشارع ٢٣ يوليو السوق التجارى تلبية لاستغاثة المواطنين كما تم ازالة عدد ٣٢استاند حديد وعدد ١٠٠ستارة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى ،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية

واثناء مرور الهجان بالحي وجه بغلق عدد ٢ مقهى لمزاوله النشاط بدون ترخيص وعمل اشغال بالشارع

وخلال جولة المحافظ بالحى والتى استمرت حتى منتصف الليل قام بتفقد حديقة النخل بمحور مصر الجديدة مراجعا حالة الأشجار والنخل من حيث النظافة والزراعة والري مؤكدا على ضرورة نظافتها وريها بشكل دورى وقد شدد على على اضاءة حديقة المثلث حيث قام رئيس الحى باستدعاء نوبتجى الكهرباء فى الحال وتمت اضاءة الحديقة

وجه محافظ القليوبية باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن وتطبيقا للقانون

واثناء عودة المحافظ لبنها قام المحافظ بتفقد منطقة كوبري المنصورة بمدينة بنها حيث تابع اعمال رفع تراكمات القمامة موجها بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة مضت.