قلق أممي ازراء استخدام القوه المفرضة ضد المتظاهرين في طرابلس

كتبت منى توفيق

اعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها ازراء زيادة التقارير عن استخدام القوه المفرضة ضد المتظاهرين السلميين في ليبيا واعتقال عدد منهم عقب التعبير عن حقوقهم الشرعية ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر وانعدام الخدمات في جميع انحاء البلاد

وحذرت البعثة من استخدام الواسع لخطاب يحض على الكراهية والعنف مما يتسبب في تمزيق النسيج الإجتماعي الليبي

وقالت ان البلاد تشهد تحولا لأفتا في الأحداث يؤكد ان ليبيا تحتاج لعملية سياسية شاملة تلبي احتياجات الشعب الليبي وتحافظ على كرامة وامنه

كما طالبت البعثة باجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة المفرضة ضد المتظاهرين وعلى خلفية ذلك اوقف رئيس حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها وزير داخليته فتحي باشا أغا غن العمل واحالته لتحقيق خلال 72 ساعة بسبب تجاوزات ضد المتظاهرين السلميين.