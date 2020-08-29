عاجل .. ننشر بالتفاصيل المنح الدراسية في جامعة الملك سلمان الأهلية الجديدة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الاتفاق مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قيام البنك بتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب.

وأسفر الاتفاق على استمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وذلك مساهمة من البنك الأهلي من خلال مسؤليته الاجتماعية في دعم وظائف المستقبل.

وسيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح على النحو التالي..

جامعة الملك سلمان الدولية

● برامج الزراعات الصحراوية – فرع رأس سدر

تهدف إلى تخريج جيل من المتخصصين لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية.

وسيطرح هذا العام برنامجين أكاديميين وهما: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية وميكنة العمليات الزراعية وطرق ونظم الري المناسبة للزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية في مناطق الاستصلاح والأسلوب الأمثل للاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في ظل ظروف ندرة المياه ووفرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الخدمة الآلية وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلي مفاهيم التنوع الحيوي وأساليب الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتشريعات الزراعية وأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بالبيئة وصحة الإنسان.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية والذي يركز على مسارين أساسيين وهما الزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية، حيث يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الحاصلات الحقلية والبستانية وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق جوده عالية وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد وذلك تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة مع المحافظة على خصوبة التربة واستخدام الموارد والمدخلات الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، والمسار الثاني وهو زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يركز على زراعة النباتات التي تستخدم في العلاجات العشبية والأدوية التقليدية أو الفولكلورية أو التي يتم استخدامها في شكل أدوية خام أو النباتات التي تستخدم في استخلاص الزيوت العطرية. مدة الدراسة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الزراعة.

● برامج العلوم الإدارية – فرع رأس سدر

هل ترغب في أن تكون رائداً للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟ هل ترغب في الحصول على فرصة جيده للعمل في إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو في أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟ هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو في تحليل وتصميم نظم المعلومات؟ هل أنت طموح وترغب في تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزاً بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل. دراسة العلوم الإدارية ستساعد في تكوين قيادات في مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات، وتؤهل البرامج خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم سواء كان ذلك في السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وذلك في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

مدة الدراسة: أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية

● برامج الألسن واللغات التطبيقية – شرم الشيخ

هل ترغب في أن تضمن لنفسك مكانًا مرموقاً في سوق العمل على مستوى العالم؟ هل أنت محب للغات الأجنبية وتريد أن تعبر بها بشكل صائب؟ هل تريد استخدام معارفك اللغوية لتكون الأساس في مستقبلك المهني بحيث تجعلك حلقة الوصل بين الثقافات المختلفة؟ إذًا فإن دراسة اللغات التطبيقية هي اختيارك الصحيح، حيث تستند الدراسة على أسس علمية كما أنها مدعومة بالتطبيق العملي وموجهة حسب احتياجات سوق العمل، ويطرح هذا العام برنامجين في الترجمة التحريرية والفورية أحدهما للغة الإنجليزية والأخر للغة الألمانية، وتقوم المحتويات الدراسية بأقسام اللغات المختلفة على الأعمدة الثلاثة “اللغة والأدب والترجمة”. وهكذا يكون الخريجين لديهم القدرة على التواصل بين الثقافات، ويمكنهم التعامل باخترافية شديدة مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، كما يستطيعوا استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والبرمجيات التي يحتاج إليها المترجم في عمله.

مدة الدراسة: أربعة سنوات ويحصل الطالب بعدها على الليسانس في اللغات التطبيقية.

● برامج العمارة فرع شرم الشيخ

تطرح برنامج هندسة العمارة الذي يعمل على إثراء الفكر المعماري من خلال الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية وبما يتوافق مع البيئة ومفاهيم الاستدامة العمرانية مع الكفاءة في التعامل مع تقنيات البناء، والحساسية تجاه البيئة والقضايا الكونية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات الطلاب التحليلية والابتكارية والتقنية والتصميمية، من خلال إتاحة التدريب على مشروعات ميدانية ضمن المقررات التخصصية والاختيارية، وتفعيل الترابط بين النواحي الإنسانية والنواحي التكنولوجية، ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على ربط العمارة والتنمية العمرانية بقضايا الدولة التنموية وتطبيق مفهوم التصميم المستدام في العمارة مع تحقيق العوامل الإنسانية في التصميم والاهتمام بالحفاظ على الطابع العمراني والقيم العمرانية ومواجهة التحديات المهددة للمناطق التراثية.

مدة الدراسة: خمسة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في هندسة العمارة.

● برامج الفنون والتصميم شرم الشيخ

يهدف تعليم الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم والابتكار وحل المشكلات من خلال استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم والمشاركة وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب والعنف، الأمر الذي يدعم بناء مجتمع واع له رؤى مستقبلية، أكثر قدرة على التأقلم مع متغيرات العصر والاستفادة منها لبناء حضارته الخاصة. تعيد التكنولوجيا تعريف الفن، حيث تغيرت الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال الفنون فأصبح للفنون الرقمية أهمية بالغة لأنها لم تعد تهدف فقط لإنتاج أعمال فنية جميلة ولكن أصبحت جزءاً أساسياً في صناعة الصورة والأفلام والترفيه بالإضافة إلى ارتباطها بعلوم التسويق والسيكولوجية المتلقي والقدرة على التأثير والإقناع، وتصميم خبرة المستخدم والتواصل الرقمي كالمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وغيرها.

وترتبط هذه البرامج بشكل أساسي بالتكنولوجيا الحديثة وتتميز بأنها مجالات جاذبة، لها أسواق تتسع كل يوم في دول العالم المتقدم، وتهدف هذه البرامج ليس فقط للمنافسة ولكن لإنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان، بالإضافة إلى قدرة هذه البرامج على دعم الصناعات الحديثة وإضافة قيم تنافسية، وتم وضع خطة البرامج في الفنون والتصميم بشرم الشيخ من خلال الاطلاع على أحدث البرامج في الجامعات العالمية المختلفة وأهميتها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات سوق العمل في مصر والشرق الأوسط ومدى ملاءمة هذه البرامج لطبيعة المجتمع والإمكانيات المتاحة مع القدرة على التطور بما يلائم المتغيرات السريعة ويفتح مجالات للتميز ويخلق فرص عمل جيدة، لذلك اعتمدت على ربط البرامج بالعنصرين الأكثر فاعلية في عصرنا الحالي.

البرامج المقدمة: برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة – برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة – برنامج الرسوم المتحركة.

تجمع هذه البرامج بشكل عام بين فهم القوى الجمالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحرك تطوير واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى القدرة على دمج الممارسات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب بما في ذلك إدارة المشاريع والمخاطر والتغيير في ممارسة المصمم، وفهم حدودها وكذلك القدرة على تحديد وتلبية احتياجاتهم التعليمية في عالم متغير، بما يكفي للحفاظ على كفاءتهم والمساهمة في تقدم المعرفة.