احترس من صحبة السوء.. طفلان يغتصبان صديقهم بعد ربطه بالحبال بالقليوبية

تلقى قسم أول شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شخص يدعى “ح”، يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريًا داخل شقة بشبرا الخيمة، وتركه في حالة إعياء شديدة.

وباستجواب المجني عليه افاد بإقدام طفلان “م”، 15 عامًا، و”ج”، 14 عامًا. ، على هتك عرضه وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين.