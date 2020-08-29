احترس من صحبة السوء.. طفلان يغتصبان صديقهم بعد ربطه بالحبال بالقليوبية

تلقى قسم أول شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شخص يدعى “ح”، يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريًا داخل شقة بشبرا الخيمة، وتركه في حالة إعياء شديدة.
وباستجواب المجني عليه افاد بإقدام طفلان “م”، 15 عامًا، و”ج”، 14 عامًا. ، على هتك عرضه وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين.
ونُقل المجني عليه للمستشفى، وأُلقي القبض على الطفلان المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية، وتولت النيابة التحقيق.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، والذي أكد في تقريره وجود اعتداء جنسي عنيف، وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما وأقر أحدهما أنه قام باستدراج المجني عليه داخل شقته ليمارسا الجنس معه من أجل المتعة فقط، وأكد أن والديه منفصلان منذ فترة، وأنه يسكن مع والدته والتي تقوم بالغياب عن المنزل لفترات طويلة، ومن ثم يشعر كثيرًا بالملل، ما يجعله يشاهد مقاطع جنسية من خلال الإنترنت، وهذا ما جعله يفكر كثيرًا في تقليد تلك المشاهد على الطبيعة.
وأكد أنه وصديقه قاما بممارسة الجنس مع المجني عليه بعد توثيقه بالحبال، ثم قاما بتصويره عاريًا، وتهديده بعدم الإبلاغ عن الواقعة.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.