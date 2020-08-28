جهات رقابية رفيعة المستوي تتابع ملف مخالفات الشباب والرياضة المنسوبة للمقاول جمال عاشور والتي احالها الوزير للتحقيق

كتبت هدي ابراهيم بلال

علمت التايم المصرية ان جهات رقابية كبيرة تتابع وبشغف تفاصيل القرارات التي اتخذها اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ملف المقاول جمال عاشور الذي يعمل مستشارا لدي الهيئة العربية للتصنيع ويجيز لشركته المعروفة باسم العلا الحصول علي الحظ الوافر في اجراء مشروعات صيانة الملاعب الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة

وعلمت التايم المصرية ان وزير الشباب والرياضة قد كلف لجان متخصصة في كشف المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المقاول في حق وزارة الشباب والرياضة وايضا الهيئة العربية للتصنيع

وكشفت التايم المصرية ان المقاول يوقع علي الوراق بصفته استشاري بالرغم من وجود معلومات اخري انه غير مسجل بدرجة استشاري بنقابة المهندسين وانه عضو مؤسس في تدشين شركة العلا وان كل المعلومات الخاصة بهذا المقاول محل فحص دقيق من اجهزة رقلبية رفيعة المستوي تتابع الملف خاصة بعد ظهور معلومات ان بعض المسئولين بوزارة الشباب والرياضة قد ساعدوا المقاول في ارتكاب المخالفات المنسوبة اليه والتي دعت الوزير لإحالة الموضوع برمته للتحقيق