تعرف علي حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتي تصل لـ 50 قرشاً للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

وفي سياق متصل، فقد تم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل إلى 1450 رغيفاً بدلاً من 1250 رغيفاً، كما تم توحيد وتثبيت وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف الواحد دون أي نقصان، والحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، أهمها سعر صرف رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على بطاقات التموين، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطنين يومياً.

هذا وقد تم أيضاً توحيد الأوزان في كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات بكافة مخابز الجمهورية، على أن تقوم الوزارة بشن حملات متابعة ميدانية والتفتيش على كافة المخابز، لضبط أي تلاعب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588

