طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين:لن اخرج عن اجندة تحالف الاحزاب السياسية وارفض فكرة هدمه وفضه

كتبت بسنت الديب

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان تحالف الاحزاب السياسية سيظل ظهيرا قويا للدولة المصرية و القصد من تدشينه هو اثراء الحياة السياسية والتصدي لكل صور الخروج عن مشروعية نظام الحكم واعلان المواقف الجماعية التي تدعم الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة بما يضمن ترشيخ مفهوم الديموقراطية المسئولة

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين انه لن ينضم الي اية تحالفات او إئتلافات هلامية لا تسمن ولا تغني من جوع في مثل هذة الظروف التي تتطلب الوقوف في خندق الدولة المصرية بقوة وبلا هوادة او تردد

واضاف درويش انه منذ تدشين تحالف الاحزاب المصرية لم يخرج المشاركون عن اهداف التحالف ومبادئ تأسيسه مهما بلغ الامر و مهما كانت الظروف وان القضية ليست الحصول علي اعداد كراسي بالبرلمان او المحليات لكن بما يقدمه الحزب لصالح الدولة المصرية و هو الاصل في عمل تحالف الاحزاب السياسية واجندته الموضوعة بدقة من جانب مجموعة من الرموز السياسية الذين يعلون صالح الدولة عن الصالح الخاص والمكاسب الخاصة .

ودعا درويش احزاب التحالف التنمر ضد كل من يحاول هدم هذا الكيان الكبير المساند للدولة المصرية بكل مؤسساتها والنظام الحاكم