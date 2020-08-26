الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
طقس الخميس نهارًا
– شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
– شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
– طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
– طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس الخميس ليلًا
– طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
– طقس لطيف على السواحل الشمالية.
– طقس لطيف على شمال الصعيد.
– طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
– أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
– تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.