الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

طقس الخميس نهارًا

– شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

– شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

– طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

– طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا

– طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

– طقس لطيف على السواحل الشمالية.

– طقس لطيف على شمال الصعيد.

– طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

– أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس