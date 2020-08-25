وزير الخارجية الأمريكي في اول رحلة مباشرة ين اسرإئيل والسودان

كتبت منى توفيق

اعلنت وكالة الأنباء الفرنسية ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر اليوم الثلاثاء إسرائيل متوجها الى السودان في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم وكتب بومبيو على حسابه على تويتر سعداء لكوننا على أول رحلة رسمية مباشرة بين السودان وإسرائيل

ومن المقرر ان يلتقي بومبيو برئيس الوزاراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان لمناقشة الدعم الأمريكي لحكومتهما ومناقشة ايضا تعميق لعلاقة بين إسرائيل والسودان

وفي السياق اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان هناك جولة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو في منطقة الشرق الأوسط تبدأ يوم الأثنين وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري تشمل البحرين والأمارات والسودان وإسرائيل

وفي الإطار صرح يوم الأربعاء الماضي الناطق باسم وزارة الخارجية السوداني حيدر بدوي بأن هناك اتصالات تجرى بين إسرائيل والسودان من اجل التطبيع وانه يؤيدها في الوقت نفسه نفت وزارة الخارجية السودانية تصريح السفير بدوي واعفى على اثارها من منصبة واكد بدوي لوسائل اعلام سودانيةمحلية صحةتصريحه قائلا اقول للرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء ويذكر انه لاتوجد علاقة دبلوماسية بين إسرائيل والسودان وسيكون بومبيو اول رحلة رسمية مباشرة بين مدينتي الخرطوم وتل أبيب بحسب مسؤولين امريكيين