هبوط جديد في أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الإثنين

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الإثنين

وانخفض المعدن الأصغر

وسجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين 24-8-2020 والتى شهدت انخفاضا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 852 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 855 جنيها الاثنين الماضي.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 852 جنيها للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 974 جنيها.