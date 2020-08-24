شاهد بالصور .. تشغيل النافورة الراقصة بحديقة المنتزه بنطاق حى المناخ

تشغيل النافورة الراقصة بحديقة المنتزه بنطاق حى المناخ

من جديد تشغيل النافورة الراقصة بحديقة المنتزه بنطاق حى المناخ

بناءا على توجيهات السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بإعادة تشغيل النافورة الراقصة بحديقة المنتزه وعمل الصيانة والإصلاح ووضع نظام تشغيل ومراقبة لضمان استمرارية التشغيل

حيث تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ

أعمال الصيانة والإصلاح التى تمت بالحديقة والتى قامت بها شركة وادى النيل

لتعود النافورة الراقصة للعمل من جديد لتكون اضافة سياحية وترفيهية بعد تطوير حديقة المنتزه ورفع الأسوار المحيطة بها إلى جانب شارع ٧/٣ السياحى الذى سيتم افتتاحه

ويهيب السيد الدكتور رئيس الحى بالسادة المواطنين بالمحافظة على هذا الصرح السياحى والمحافظة عليه