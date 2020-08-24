“ المغربى ” يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها

كتب: محمد مدين

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال التنسيق الإلكتروني بكليتى التجارة والاداب بمجمع الكليات ببنها.

رافق المغربى خلال الجولة الدكتور مصطفى العبادى عميد كلية التجارة والدكتور على سعد المشرف العام على التنسيق الالكترونى بالجامعة والدكتور سامى غنيمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال التنسيق الالكترونى وتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة ، كما اطمئن على الاجراءات الوقائية التى اتخذتها الجامعة وارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول لضمان سلامة الجميع.

وقال المغربي إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب الثانوية العامة ، مشيرا الى ان المعامل استقبلت حتى الان حوالى 500 طالب وطالبة لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات.

من جانبه أكد الدكتور علي سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات فضلا عن الاستعانة بعدد أكبر من أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.

يذكر ان جامعة بنها قد خصصت 4 معامل للتنسيق الإلكترونى لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة حيث جرى تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.