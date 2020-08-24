حوادثعاجل

إنتشار ظاهرة السرقة بالدرجات الناريه بشوارع القليوبية

 

انتشرت فى الأيام الماضية ظاهرة السرقة بالدرجات الناريه بمحيط قسم شرطة قليوب التابع لمديرية أمن القليوبية وخاصة فالشوارع الرئيسية والملفت للنظر أن البلطجية من هذا النوع يحملون سلاح ناري مما يهدد من يلاحقهم بتعريض حياته للخطر ويناشد أهالي قليوب السيد مدير أمن القليوبية بضرورة مرور الدوريات الراكبه لمنع هذه الظاهره الخطير

تعد سرقة الحقائب والموبيلات من أولادنا
المكان شارع داليا
شارع الملحاني
شارع الثلاثيني بمنطقة الجهيني
وأيضا عند الكوبري الجديد في بنزيمة المحطه المتجه الي ارض الجمعيه خلف مستشفى قليوب التخصصي

الحدث سرقة بالإكراه
وخطف موبايلات من ألمواطنين

 

Post Views: 75
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 33 دقيقة
516

مدحت محي الدين يكتب .. فاصل فنى

منذ ساعتين
532

في طعن الإدارية العليا القاضي برئاسة طارق درويش لحزب الاحرار الإشتراكيين ..المتنازعون ال8 ليس لهم صفة في الدعوة لعقد المؤتمر العام والرئيس صاحب هذا الحق فقط

منذ ساعتين
520

مقتل 3 واصابة واحد من عناصر الاجرام الخطيرة في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة اثناء القبض عليهم لتنفيذ احكام جنائية

منذ 13 ساعة
547

خطة روسية لأنتاج اكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كوونا

Don`t copy text!