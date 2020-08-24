إنتشار ظاهرة السرقة بالدرجات الناريه بشوارع القليوبية

انتشرت فى الأيام الماضية ظاهرة السرقة بالدرجات الناريه بمحيط قسم شرطة قليوب التابع لمديرية أمن القليوبية وخاصة فالشوارع الرئيسية والملفت للنظر أن البلطجية من هذا النوع يحملون سلاح ناري مما يهدد من يلاحقهم بتعريض حياته للخطر ويناشد أهالي قليوب السيد مدير أمن القليوبية بضرورة مرور الدوريات الراكبه لمنع هذه الظاهره الخطير

تعد سرقة الحقائب والموبيلات من أولادنا

المكان شارع داليا

شارع الملحاني

شارع الثلاثيني بمنطقة الجهيني

وأيضا عند الكوبري الجديد في بنزيمة المحطه المتجه الي ارض الجمعيه خلف مستشفى قليوب التخصصي

الحدث سرقة بالإكراه

وخطف موبايلات من ألمواطنين

