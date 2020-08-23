مقتل 3 واصابة واحد من عناصر الاجرام الخطيرة في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة اثناء القبض عليهم لتنفيذ احكام جنائية

كتب طارق درويش

في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على

القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد تم توجيه حملة أمنية

مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة

بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى إستهدفت ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة

(مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة – مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه – سبق إتهامه فى عدد

33 قضية ما بين قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إتـلاف ، ضرب ، شروع فى

قتل مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا قتل عمد، شروع فى قتل ) ، ولدى

وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامى المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة

نارية تجاهها ، فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن

مصرع العنصر المذكور وضبط بحوزته (بندقية آلية وعدد 10 طلقات نارية من ذات العيار

، عدد 2 طربة لمخدر الحشيش ) .. وكذا مصرع إثنين من معاونيه (لهما معلومات جنائية

مسجلة ) وضبط بحوزتهما ( عدد 2 بندقية آلية وعدد 15 طلقة نارية من ذات العيار ) ..

وإصابة آخر (سبق إتهامه فى عدد 9 قضايا ما بين سلاح نارى ، قتل عمد ، خيانة أمانة ،

سرقة بالإكراه نصب) بطلق نارى، وضبط بحوزته (بندقية آلية وعدد 5 طلقات نارية من

ذات العيار ).