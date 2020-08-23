محافظ الجيزة … رفع ٢٠٠٠ حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال التجارية



كتب محمد مدين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوي الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي ٢٠٠٠ حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.

ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع ٢٧٠ حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و٩٦ حاله ببولاق الدكرور ٢٣١ بالهرم والمنطقة الأثرية ٩٣ حالة بالعمرانية و١١٧ بالطالبية و ٦٠ بشمال الجيزة و٢٤٥ بالدقي و١٤٠ حالة إشغال بالعجوزة و ٩٤ بالوراق و٣٦ بأوسيم و ٨٩ بأكتوبر والحدائق و٩٢ بكرداسة و١٧ بالعياط و ١٧٨ بابو النمرس و٢٨ بالصف و ٦٠ بالواحات البحرية و٢٠ باطفيح و٢٠ بالبدرشين و ٢٣ بالحوامدية.