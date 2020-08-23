شاهد بالصور .. غلق وتشميع سنتر الاوائل وأخلاءه من الطلاب بالجيزة

غلق وتشميع سنتر الاوائل وأخلاءه من الطلاب بالجيزة

كتب : محمد مدين

بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه برصد المخالفات علي مدار الساعه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحقيق الردع وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية تم رصد تردد الطلاب علي مركز الاوائل الشهير بشارع على سلامة المنوات

بمدينة ابو النمرس وعلي الفور تم شن جمله

وتم رفع عدد ١٢٠ كرسي وكافه محتويات السنتر وغلق وتشميع السنتر.

وأكد راشد علي أن هذا الأعمال ماهي الا عمليات هدفها ارجاع سيادة القانون الي الشارع المصرى والعمل به .

وتوعد كل من تسول له نفسه أن يخلف القانون أو يساهم في زعزعة أمن واستقرار البلد وانتشار الفوضى فيه.

١