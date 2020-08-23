خطة روسية لأنتاج اكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كوونا

كتبت منى توفيق

نقلت روسيا اليوم عن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتووف ان روسيا كشفت عن خطة لأنتاج اكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021مشيرا مانتووف على ان حجم الأنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصجية واضاف انه من المتوقع انتاج لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غاماليا

وكان مانتووف قد اعلن في وقت سابق ان 3 شركات طبية جيوية ستتمكن اعتبارا من شهر ستمبر من انتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز نيكولاي غاماليا لعم الأوبئة والأحياء المجهرية بكميات كبيرة كما اشار رئيسكريل دميترييف رئيس صندوق الأستثمارات المباشرة الروسية ان الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد 19 الى انه يدرس امكانية التوريد للقاح الى مصر ودول افريقيا