استغاثة إلى الرئيس السيسي ووزير الإسكان تقاعس شركة حسن علام فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الصفا

كتب محمد مدين

يناشد اهالي قريه الصفا وعزبه زاويه بلتان التابعه لمركز طوخ محافظه القليوبية بسرعة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يعاني من الإهمال وإهدار المال العام ويعرض المواطنين وأصحاب السيارات والأطفال للخطر

ويستغيثون بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء

والسيد وزير الإسكان واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة محاسبة المقصرين فى انشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الصفا وعزبة زاوية بلتان

ويطالبون بسرعة إنجاز المشروع

منذ ٦ سنوات بالتمام بدءت شركة حسن علام العمل فى مشروع الصرف الصحى لقريتى الصف وعزبة زاوية بلتان ومنذ عام اواكثر تم الانتهاء من جميع اعمال خطوط الطرد والسحب وتركيب المطابق وغير ذلك وتم تجهيز محطه الرفع وتم الانتهاء منها منذ اكثر من ٨ شهور وتم تركيب اكثر من ٨٠% من غرف المنازل وتم التشغيل التجريبى للمحطه وخطوط الطرد وبذلك يكون العمل انتهى ولطول المده قام الاهالى باستعمال الخطوط لرمى مخالفاتهم لا المال السايب اللى بدون صاحب يعلم الاهمال

واتلاف المشروع وكذلك غرف المحابس اللى موجوده بالطريق اتكسرت كما هو موضح بالصور لعدم تركيبها وتصنيعها بطريقه صحيحه تم اتلاف المشروع قبل العمل فيه الا انه والله اعلم هل الشركه لها مستحقات طرف الجهاز وهذا لايمنع التشغيل تم تعطيل استثمارات ماليه تقدر ١٠٠ مليون جنيه وهذا يعد اهدار مال عام سؤال هل شركة المياه صاحبة المشروع والتى تجنى منه الملايين اوالجهاز التفيذى لمشروع الصرف المسئول عن اهدار الملايين