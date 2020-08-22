حملات مكثفة علي مقاهي وكافيهات الدقي بأمر محافظ الجيزة

كتب : محمد مدين

بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة

برصد المخالفات علي مدار الساعه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحقيق الردع والمحافظه علي النظام

وعليه تم تنفيذ حمله بقياده اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي شملت شوارع محمد كامل مرسي ومصدق ومحي الدين ابو العز و الثوره و البطل احمد عبد العزيز وتم رفع كافه محتويات الكافيهات الغير مرخصه وكذا اشغالات المحلات والأكشاك المخالفه وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي

وأكد عبدالفتاح أنه لا تهاون في تنفيذ القانون واعاده الاستقرار في الشارع المصري .

واضاف أنه ضروري احكام القبضه الأمنية في الشارع المصري لاعادة الانضباط والاستقرار .

