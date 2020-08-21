جهود كبيرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء علي تجارة السموم

كتب طارق درويش

في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الكيف والحرب علي تجارة السموم و التصد علي الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال

جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات

ترويجها.. فقد

تابعت الإدارة

العامة لمكافحة

المخدرات

بقطاع مكافحة

المخدرات

والجريمة

المنظمة نشاط

تشكيلاً عصابياً

ضم 3

أشخاص (

سائق – عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى

الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهم إعادة تدويره , لزيادة كمياته وتحقيق عائد مادى

كبير .. متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحاً لمزاولة

نشاطهم الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، أمكن ضبطهم

حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزتهم الآتى :

عدد (10) طرب لمخدر الحشيش وزنت (1) كيلو جرام .

جوال به كمية من مخدر الحشيش المخلوط بمسحوق الحنة ومواد آخرى معد للكبس

والتغليف تزن (15) كيلو جرام .

عدد (246) قرص مؤثر لعقاقير ( كلوزابكسى – باركينول – أبتريل ) .

مكبس مكون من أربعة قطع عبارة عن ( إسطمبة – قطعة خشبية – قالب – يد خشبية ) .

كيس بداخله لبان المر ( لبان دكر ) لفافة بلاستيك شفافة تستخدم فى تغليف المخدر .

مبلغ مالى .

عدد (2) هاتف محمول .

ميزان .

بمواجتهم بنشاطهم الإجرامى إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامهم

للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والمبلغ النقدى من متحصلات البيع وإستخدامهم

للسيارة والهواتف المحمولة فى الترويج للمواد المخدرة على عملائهم .

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (800000 – ثمانمائة ألف

جنيه تقريباً).