تكريم أوائل الثانوية العامة بجمعية تاج الخير

كتب : محمد مدين

نظمت حملة احباب الخير برعاية جمعية تاج الخير احتفالية كبرى لتكريم الاوائل من الثانوية العامة وبعض الطلبه والطالبات المتفوقين في جميع المراحل بقرية طناش التابعة لمركز الوراق ونظم الحفل مجموعة كبيرة من الشباب من أعضاء الحمله” هاني مبروك ,حسام سعيد , محمد محمود ,طارق شعبان عطيه ,جيهان ابراهيم. وانضم إليهم بعض الشباب المتطوعين والمحبين لأعمال الخير من ابناء القريه والمسئولين عن التنظيم عمرو محمود ،عمرو الزمر،طارق حميدو

محمد رفعت،محمد القليوبي لتكريم أوائل الثانوية العامة والمعلمين المتميزين من أبناء القرية.

وخلال الحفل تم تكريم الطلاب المتميزين وأوائل الثانوية العامة في القرية، بالإضافة إلى تكريم المعلمين من أبناء القرية ومن بينهم كل من:”عبدالعال إبراهيم جبريل، عباس عبدالمنعم عيسى، عبدالمنعم أبوسريع ، مجدي احمد كامل ، عبدالمنعم سعيد عبدالمجيد ، احمد مبروك ”

كما تم تكريم عدد من المشايخ والأطباء المتميزين في القريه الأعمال الخيرية بالقرية من بينهم:”اسم الراحل المرحوم الشيخ عبدالصبور السعدني، المرحوم عمر عبدالعزيز شحاته،الحاج عبدالفتاح محمد حسن الحاج حسن،الشيخ عبدالروؤف محمود الحاج حسن، الشيخ فؤاد السعدني ، والاستاذ عبدالقادر جبريل ،والدكتور ياسر فؤاد السعدني، الدكتور مجدى محمد حبش، الدكتور أسامة احمد قنصوة ، والدكتور عماد سعيد الزمر ،الدكتور محمد صلاح قطب ، الدكتور عيسى علي عيسى ،الدكتوره عفاف محمود ابو سريع ،الدكتوره رشا عبدالناصر الشاهد ، الدكتورة اميره احمد عبد المجيد ، والدكتوره رباب حسن عزت ،

وشكر أعضاء الحمله جميع الحضور ووعدوهم بمزيد من النجاح والتقدم مما يساهم في تغيير وضع قريتهم الغاليه