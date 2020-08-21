العاهرة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

منذ ايام قليلة اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا غير قابل الطعن عليه باي صورة من الصور الطعن المقررة قانونا

جاء بمنطوق الحكم نصا ..حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من اثار علي النحو المبين بالاسباب والزمت المطعون ضده بصفته (لجنة الاحزاب السياسية ) بالمصروفات

كنت قد اقامت الدعوي رقم 38499 لسنة 67 ق وذلك عام 2013 وطلبت فيها بالغاء قرار حفظ الطلب المقدم منا بشأن إستمراري في رئاسة حزب الاحرار الأشتراكيين بموجب قرارات المجلس الدائم وابان نظر الدعوي طلبت هيئة قضايا الدولة برفض الدعوي علي إعتبار ان هناك نزاع علي رئاسة الحزب وجاءت بثمانية متنازعين وهم حلمي سالم ومحمود ياسر رمضان وليلي طغيان ومحمد النادي ومدحت نجيب وجازم حسن محمود بركة ومحمود هندي وسيد ابوعبلة

وفي جلسة 24 7-2019 حكمت محكمة القضاء الإداري باحالة الدعوي الي الادارية العليا للإختصاص

وتم نظر الطعن امام المحكمة الإدارية العليا واصرت هيئة قضايا الدولة ان هناك نزاعا علي رئاسة الحزب لم يفصل فيه لا قضاء ولارضاء

وقررت المحكمةالإدارية العليا إحالة الطعن الي المفوضين لإعداد تقريرا بتفاصيل الدعوي ومخاطبة لجنة الاحزاب بما تضمنته من اوراق مودعة لديها

وبفضل من الله وتوفيقه قدمت امام المفوضين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق الصادر بجلسة 20-2-2019 بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام المنعقد في 23-2-2006 والممتد المفعول بالقرارات الصادرة عن المجالس الدائمة المنعقدة سنويا حتي 2013

واودعت ضمن الاوراق قرار لجنة الاحزاب السياسية الصادر من لجنة الاحزاب السياسية بتنفيذ حجية الحكم الصادر من الاستئناف والإعتداد بي رئيسا تنفيذا لمنطوق الحكم الذي لم يكن في مضمونة إعلان خلو المنصب لحين عقد جمعية عمومية صحيحة حسبما جاء بقرار لجنة الاحزاب

ووضعت الحكم الجنائي الصادر من محكمة البرلس والثابت فيه إستمراري في رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين دون إنقطاع بعد عام 2013 وقدمت ايضا إفادة رسمية من لجنة الاحزاب السياسية ثابت فيها ارقام الوارد الخاصة بإستلام اللجنة قرارات المجلس الدائم التي تسلمتها اللجنة من طارق درويش بصفته رئيس الحزب

وتصدت المحكمة لنص المادة 4 من الائحة الداخلية للحزب والتي تعطي لرئيس الحزب حق الدعوة لعقد المؤتمر العام والذي تأكد في اخر قرار لجنة الاحزاب انني الرئيس الفعلي للحزب وتم عمل تقرير عن دائرة المفوضين بالمحكمة العليا انني صاحب الحق للدعوة لعقد المؤتمر العام وفقا لما هو ثابت يقينا بقرار لجنة الاحزاب والحكم الصادر في الدعوي 3359 لسنة 135 ق بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام وجاء بالتقرير ان المتنازعين ال8 ليس لهم الحق في أثارة النزاع لان الحكم القضائي في الدعوي المدنية قد انهي النزاع بين حلمي احمد سالم وبين طارق درويس لصالحي

وانه بتطبيق صحيح القانون يمتنع علي ايا منهم الدعوة لعقد المؤتمر العام وتكون الإخطارات المقدمة منهم غير مطابقة للائحة الداخلية للحزب و بنيت علي باطل لا يحتمل الشك او الريبة

المثير ان ياسر رمضان المفصول من الحزب بجبهة حلمي احمد سالم كان قد اصدر قرارا معدوما قانونا لصالح مقاول يدعي جمال عاشور بيومي سلامة بتعينة امينا عاما للحزب بالجيزة ثم نائبا له وهو تعين مفضوح ومعدوم قانونا ولا اعرف عنه شئ بوصفي رئيس الحزب

و بدفع الفلوس والتي تغير النفوس الي مجموعة من المفصولين من الحزب في وقت سابق وهم كريم نصر الدين وحلمي درة واخرين وبطريقة الاستهبال العميق و الهبل حاول المقاول إصطناع اوراق عقد مؤتمر عام منسوب للحزب رغم انه ليس حتي عضوا بالحزب ولا تربطه علاقه به سوي القرار المضروب المزيف الذي تحصل عليه من المفصول ياسر رمضان والصادر في حقه عدة احكام بإنتفاء صفته بالحزب في الطعن 28077 لسنة 61ق من المحكمة الغدارية العليا بجلسة 18-1-2020 والحكم الصادر لصالحي الاخير حيث ان هذا الرمضان الماكر

كان فيه احد المتنازعين ال8 ونسفت وجودهم المحكمة وعدم وجود صغة لهم بالحزب

واغرب شئ ان المدعو جمال عاشور المقاول والذي تدور حوله مسائل قانونية وتحقيقات بوزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع بوجود مخالفات جسيمة في ملف حصوله علي امتيازات لحسابه مستغلا تدشين شركة باسم زوجتة (المطلقة) وهو وسيدة اخري وارساء مناقصات لصالح الشركة كونه استشاري لدي الهيئة العربية للتصنيع وهو ما يؤكد إستغلاله لنفوذه في التربح وهي جريمة جنائية ثابته من واقع المستندات التي وقعت بين يدي ..يهاجمني علي صفحات جريدة مزورة منسوب صدورها الي جريدة الاحرار الاصلية واستمر المقاول في إصدراها رغم علمه بصدور قرارا من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بان الاحرار متوقفة وان ما المطبوعة المنسوبة لجريدة الاحرار علي غير سند من القانون ومقدم لشأن ذلك بلاغا رسميا من المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام الي النائب العام

ويبدو من واقع ما نطرحه ان المقاول جمال عاشور يظن انه قد جاء لحزب الاحرار لرمي صبة خرسانة او تسليم مركز شباب مخالف للمواصفات الفنية الهندسية ولم يعلم انه دخل منطقة الحزام والتي سبق ان دخلها نظيرة (نجيب) ولم يخرج منها الا علي السجن

ولا انسي ان اتذكر مثلا كان يقوله اجدادنا العاهرة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك لتصنع لنفسها براءة من اعمالها الاجرامية