مدير الاعلام يهنئ محافظ القليوبية بالعام الهجري الجديد

هنأ الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأبناء محافظة القليوبية ، بحلول العام الهجري الجديد، متمنيا أن يكون عام الخير على الجميع.

وطالب مدير عام اعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم الخميس المواطنين بالاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية لمواجهة الأطماع والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مستلهمين العبر من الهجرة النبوية الشريفة والتي تغرس فينا تلك الذكرى معانى الصبر وتعزيز الايمان وضرورة العمل والتعاون والتكاتف حتى نعبر بالوطن الى بر الامان