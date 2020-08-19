الإتحاد الأ فريقي يعلق عضوية مالي ردا على الأنقلاب العسكري

كتبت منى توفيق

نقلت وكالة روتيرز ان مفوضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء ان التكتل علق عضوية مالي ردا على الأنقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس ووزراءه وان التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري مطالبة بالأفراج عن الرئيس ابراهيم ابو بكر كايتا وكبار المسؤولين

ودعا رئيس الإتحاد الأفريقي رئيس جنوب افريقيا سيريل راموفازا العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش الى ثكناته وفي بيان له قال

ادعوا القادة الأفارقة والمجتمع المدني على ادانة ورفض التنفيذ الغير الدستوري للحكم في مالي كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادتة القانون والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنه ويذكر ان المتمرديين العسكريين اعلنوا امس عن تشكيل حكومة مدنية إنتقالية لتنظيم اجراء انتخابات جديدة وفرض التجول واغلاق الحدود مع الدول المجاورة حتى اشعار اخر وفي صباح اليوم اعلن الرئيس المالي المعتقل عن استقالته وحل البرلمان والحكومة

وفي السياق ادان المجتمع الدولي الأنقلاب العسكري في مالي حيث نشرت فرنسا 5100 عسكريا في منطقة الساحل وفي وقت سابق طالبت واشنطن بضرورة الأفراج الفوري عن الرئيس المالي المحتجز وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان ان الولايات المتحدة تدين بشدة الأنقلاب العسكري في مالي والإستلاء غلى السلطة بالقوة