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جامعه بنها تضرب بكلام الرئيس السيسي عرض الحائط

جامعه بنها تضرب بكلام السيسي عرض الحائط

كتب: محمد مدين

في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتدعيمه المراه وترسيخه مبدأ أن المرأة كيان الا أن جامعة بنها تاخد هذا الكلام وتضرب به عرض الحائط وتقف سدا منيعا أمام عنصر فعال من الشباب وهي الاستاذه دعاء سلام المرشحة السابقه لمجلس الشيوخ فهي عنصر فعال ودينامو داخل الجامعة في إدارة الوافدين ولكن الجامعة لاتقدر ذلك فما كان منهم إلا أنهم نقلوها من عملها علي اثر ترشحها لمجلس الشيوخ لتكون عبره لغيرها من النساء اللائي

 

يردن مباشره حقوقهم السياسية والتمتع بحريتهم في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
فقد قامت الاستاذه دعاء سلام بعمل محضر رقم 1751لسنه 2020 محاوله منها لإعادة حقها المسلوب .
وطالبت المسئولين بسرعة التدخل والبت في هذا الأمر وإعادة الحقوق لأصحابها لأن ماحدث ليس اهانه لدعاء فقط بل هو اهانه لكل امرأة تحاول أن تباشر حقوقها وتبني نفسها في هذا المجتمع

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