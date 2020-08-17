رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يشيد بجهود **الإرشاد الزراعى** فى دعم المزارعين .

أشاد اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب خلال لقاؤه فى برنامج **طريقى**جهود قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة أ.د علاء عزوز ، وتقديم القطاع لأفضل الخدمات الإرشادية ، وكشف اللواء الحصرى عن التعاون بين اللجنة وقطاع الإرشاد لتذليل كل العقبات للعاملين بالقطاع الزراعى فى مصر .

ومن جانبه تحدث أ.د علاء عزوز عن خطة الوزارة والقطاع فى كيفية تعويض دور المرشد الزراعى من خلال مبادرة لتعويض النقص العددى فى المرشدين الزراعيين ، حيث قام القطاع بتنفيذ ما يسمى بالمرشد الإلكترونى ، حيث يتم عمل نشرات وتوصيات فنية مصورة يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية وعبر شاشة قناة مصر الزراعية والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية ، واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعى حديثه لبرنامج ” طريقى ” بأن دور القطاع هو مساندة الفلاح المصرى الذى يعد البطل الحقيقى للإنتاج .

برنامج ” طريقى ” يذاع السبت من كل أسبوع فى تمام السادسة والنصف مساءا على قناة مصر الزراعية من إخراج هشام العراقى ، وتقديم طه اليوسفى ، ورئيس التحرير الكاتب الصحفى مدحت محى الدين .