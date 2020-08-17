استغاثة الي مجلس الوزراء ووزير الداخلية والإدارة العامة للمرور.

كتب : محمد مدين

يعاني كل اهالي دائرة الوراق من استهتار ورعونه السائقين علي خط الوراق – برطس فكلا منهما يقود بسرعه ودون رخصه ولا رادع لهم ولا عقاب والإدارة العامة للمرور لا تلقي لهم بال وربما من يقف في الكمائن لا يفكر أن يستوقفهم لانه يرزق منهم. والسيارات بلا رخص والسائقين اطفال لا يمتلكون في الأصل بطاقه ولكن الحكومة لا تلقي لهولاء بألا وتتاجر بشعبها وتقودهم الي الهلاك والموت.

فقد أشار علي حسن من سكان منطقة الوراق أن خط الوراق برطس من أقبح الخطوط في مدينة الجيزة بأكملها فالسيارات تسير بغير رخصه والسائقين لا يمتلكون اصلا هوية التعريف نظرا لحادثه سنهم الي جانب أنهم يشربون جميع الانواع المجرمة قانونا والحكومة لاتلقي لهم بالا وتتاجر بنا .

وطالب المسئولين بضرورة التدخل وإنقاذ مايمكن إنقاذه فالشعب لا يرى الأمان حينما يستقل السيارة مع مثل هولاء الذين هما في حداثة سنهم .

أما محمود طاهر فهو يشكو من قيادتهم السريعه والمرعونه فكثيرا ماتسببت في حوادث وكوارث ولكن دون مراجعة من المسئولين وهناك بعض حالات الوفاة بسبب قيادة ورعونه من هم تحت السن .

واكد علي أن السيارات بعضها يعمل بغير رخصه والسائقون أغلبهم حديث السن فهو لا يملك اصلا هوية شخصية كيف تاتي له رخصه .

وطالب المسئولين بضرورة وسرعة التدخل والبت في هذا الأمر لاننا لا نمتلك الأمان علي حياتنا دون قانون رادع ينظم مثل هولاء الأعمال من الجرائم .

أما احمد محمد علي سائق علي خط الوراق برطس وهو ابن ال 16 عام فهو يسير بغير رخصه ولا هوية وإذا استوقفه رجال من المرور يعطي له مبلغا من المال ويتركه يمر وأصبح هذا حال جميع السائقين الذين يعملون علي هذا الطريق .

واضاف أن من لا يصدق ذلك وعليه أن يأتي ليري كيف تكون المعامله لنا في الكمائن فمندوب الشرطة لا ينظر إلينا اصلا لاننا اعتاد علي أن يأخذ منا مبلغا من المال .

ووجه كلمه الي جميع من يشكك في كلمه او يدعي أنه كاذبا أن ينزل الي اي كمين وانظر ماذا يفعل بنا ولنا .

وطالب ماجد علي حسن المسئولين بسرعة التدخل والبت في الأمر سريعا واتخاذ اللازم ولا بد أن يكون هناك عقاب رادع وصارم لكل من يخالف القانون.

ووجه كلمه الي المسئولين ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.