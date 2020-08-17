استجابة محافظ القليوبية لأهالي كفرشكر

السيد يوسف

استجاب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لشكوى مواطني وسكان عمارات المساكن الشعبية خلف مستشفى كفرشكر المركزي بتعديل مساحه العمق لببناء التلتوار بجوار سور مستشفى كفرشكر المركزي من 80سم إلى 40سم ، وإلزام مقال الأعمال بتعديل المساحة على حسب المواصفات المطلوبه وعدم الأضرار بالصالح العام وعدم التعدي على حرمه الطريق العام .

حيث ناشد مواطني منطقة المساكن الشعبية الواقعة خلف مستشفى كفرشكر المركزي ، محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان من تضررهم فى بناء تلتوار بطول سور المستشفى الخلفي حيث احدث ضيق بالطريق العام وقال المساحه الكليه الطريق ، وأكد الأهالي على أن قيام الأعمال الخارجية والداخلية تسير ببطئ شديد رغم توجيهات رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية وهذا يجعل المنطقة بها تكدسات وضجيج يزعج المرضي وكبار السن واشغالات الطريق العام .

وطالب المواطنين محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بسرعه التدخل وإيقاف أعمال بناء التلتوار بالشكل المخالف للمواصفات القياسية ، وبناءه على المساحات السليمة والتى تمنع التكدسات المرورية بالمنطقة والازدحام المروري بعد تشغيل المستشفى المركزى فيما بعد .

وعلى الفور استجاب محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان لمطلب الأهالي وأصدر تعليماته الفورية لرئاسة مجلس مدينة كفرشكر بضرورة المتابعة وتصحيح الوضع فورا حرصا منه على سلامه المواطنين ، وأكد المحافظ على أنه متابع أعمال انشاء المستشفي المركزى عن كثب بصفة دورية وجاري ضخ الأعمال حتى يتم افتتاح المستشفي قريبا لتقديم الخدمه الصحية للمواطنين على الوجه الأمثل .

وقام هشام رفعت رئيس مدينة كفرشكر بمتابعة أعمال بناء التلتوار وأمر المهندس المسئول عن المشروع بضرورة تعديل الوضع والالتزام بحرم الطريق العام واتباع المساحات المقررة ، وأوضح رئيس المدينه بأنه تم تعديل المساحة العمقية من 80سم إلى 40 سم ، تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان واستجابة للمواطنين .