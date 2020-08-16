الشارع السياسيعاجل
هام وعاجل ننشر عدد مقاعد كل محافظة فى مجلس النواب القادم
هام وعاجل ننشر
عدد مقاعد كل محافظة فى مجلس النواب القادم :-
القاهرة ٦٢ فردى ٣١ قائمة ٣١
الجيزة ٥١ فردى ٢٦ قائمة ٢٥
الإسكندرية ٣٣ فردى ١٧ قائمة ١٦
بورسعيد ٤ فردى ٢ قائمة ٢
الاسماعيلية ٨ فردى ٤ قائمة ٤
السويس ٤ فردى ٢ قائمة ٢
الشرقية ٤٢ فردى ٢١ قائمة ٢١
الدقهلية ٣٩ فردى ٢٠ قائمة ١٩
دمياط ٩ فردى ٥ قائمة ٤
كفر الشيخ ٢٠ فردى ١٠ قائمة ١٠
الغربية ٣٠ فردى ١٥ قائمة ١٥
المنوفية ٢٥ فردى ١٣ قائمة ١٢
القليوبية ٣٢ فردى ١٦ قائمة ١٦
البحيرة ٣٦ فردى ١٨ قائمة ١٨
الفيوم ٢٠ فردى ١٠ قائمة ١٠
بنى سويف ١٨ فردى ٩ قائمة ٩
المنيا ٣٢ فردى ١٦ قائمة ١٦
اسيوط ٢٦ فردى ١٣ قائمة ١٣
سوهاج ٢٨ فردى ١٤ قائمة ١٤
قنا ١٩ فردى ١٠ قائمة ٩
الأقصر ٧ فردى ٤ قائمة ٣
أسوان ٩ فردى ٥ قائمة ٤
مرسى مطروح ٤ فردى ٢ قائمة ٢
الوادى الجديد ٢ فردى ١ قائمة ١
البحر الأحمر ٣ فردى ٢ قائمة ١
شمال سيناء ٣ فردى ٢ قائمة ١
جنوب سيناء ٢ فردى ١ قائمة ١