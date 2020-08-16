مصدر مروري يكشف مصير تجديد رخص تسيير السيارات الأقدم من 20 عاما

كشف مصدر مرورى رفيع المستوى بأن وحدات التراخيص بإدارات المرور على مستوى الجمهورية مازالت مستمرة فى تجديد رخص تسيير سيارات النقل الجماعى الأجرة والمينى باص والميكروباص واتوببسات نقل الأفراد حيث لم يصدر أى قرارات أو تعليمات حتى الآن بعدم التجديد لها لحين تحويلها أو تخريدها فى عملية الاحلال والتجديد ولحين توفير الاعتمادات المالية لمشروع إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى.

وأضاف أنه يتم تجديد رخصة التسيير لسيارات النقل الجماعى سنة أو سنتين أو ثلاثة حسب رغبة طالب التجديد.

وأشار إلى أن عملية إحلال وتجديد سيارات الأجرة التاكسى مستمرة، ومن يتم ضبطه بلوحات معدنية قديمة أرقام فقط يتم عرضه على الشئون القانونية بالوزارة ويتقدم بطلب للإحلال والتجديد وهناك صندوق بوزارة المالية يقدم لهم مزايا للإحلال والتجديد.