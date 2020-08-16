محافظ القليوبية ينعي شهيدي الواجب بقريتي الصفا بطوخ وقرية المنيرة بالقناطر الخيرية

يتقدم اللواء عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بخالص التعازي و المواساة لشهيدي الواجب المجند أحمد عبد الجواد المحمدي شهيد القوات المسلحة ابن قرية الصفا بمدينة طوخ والشهيد المجند محمد عبد الحكيم شهيد الشرطة ابن قرية المنيرة بمدينة القناطر الخيرية واللذان استشهدا في شمال سيناء سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأكد المحافظ أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع انحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية، التى تستهدف استقرار وأمن المواطن والوطن.