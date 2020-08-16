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امين شرطة يحبط عملية سطو مسلح على سيارة نقل أموال بقرية الرمله مركز بنها

امين شرطة يحبط عملية سطو مسلح على سيارة نقل أموال بقرية الرمله مركز بنها

السيد يوسف

إصابة أمين شرطة بعد تصديه لثلاثة من العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون فى عملية سطو مسلح على سيارة نقل اموال تابعة لمكتب بريد الرمله بمركز بنها .

حيث أفادت المصادر بهجوم مسلح من ثلاث اشقياء يحملان اسلحه نارية على سيارة أموال تابعة لمكتب بريد الرمله ، واكدت المصادر قيام امين شرطه بالتصدي لهم وإنقاذ السيارة من عملية السطو المؤكده ، حيث اصيب بطلق ناري ، وتم إبلاغ مديرية أمن القليوبية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وتتبع الجناة .

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