استغاثة إلي رئيس الوزراء ووزير الصناعة من العاملين بشركة النصر للمسبوكات بالوراق.. اغيثونا

كتب محمد مدين

ازمه جديدة يعيشها العاملون بشركة النصر للمسبوكات بقرية طناش مركز الوراق حيث يحاول مجلس اداره الشركة اجبارهم علي الموافقه بيبعها واعادة هيكلتها.

واشار عبدالسلام عبداللطيف عضو اتحاد المساهمين بالشركة الي تاخير صرف مرتبات العاملين بالشركة لاكثر من شهرين مع حرمانهم من الحافز.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل للحفاظ علي العاملين وعدم تشريدهم وخراب بيوتهم ومحاسبة المسئولين عن الخراب الذي وقع بهم.

واضاف ان هناك غضب عارم بين العاملين بالشركة نتيجه تاخير مستحقاتهم .

واكد عوني غريب رئيس اتحاد المسئولين علي ضرورة التدخل السريع من المسئولين حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه لا نقاذ مئات العاملين من ضياع مستقبلهم وتشريد اسرهم.

كما وجه اسامه محمد عبدالخالق احد العاملين بالشركة كلمه الي المسئولين متسائلا ماذا تنتظرون هل تنتظرون ان تشرد اسرنا وتخرب بيوتنا ولا نجد قوت يومنا ؟ ارحمونا وانظروا الينا بعين الرحمه اهذا الذي قامت من خلاله ثورتين متتاليتين ؟ نادي فيهم الجميع بالعداله وتوفير العيش الكريم لا بد لكم ان تتدخلوا وتنقذوا آلاف الاسر المهددة بضياع امالهم ومستقبلهم.

وعلي الجانب الآخر فقد رأى سيد عبد الرحيم وهو أحد العاملين بالشركة أن تأخير المستحقات وتأجيل الحوافز والأرباح ماهي الا خطة من إدارة الشركة لإجبار العاملين بالموافقة علي بيع الشركة وتشريد أسرهم .

وطالب المسئولين بسرعة التدخل لإنهاء هذه لإنقاذ الآلاف من العمال من التشريد وضياع مستقبل أولادهم.