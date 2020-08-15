محامى شهير يقدم بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء

تلقي مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا مقدم من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا وتقدم به أيضًا الي نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب الأطباء لنشره نعي عصام العريان

وأوضح صبري في بلاغه أنه قد نشرت الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر، التي يمثلها المبلغ ضده بصفته نقيب أطباء مصر، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نعت فيه القيادي الإخواني عصام العريان، والذي اتهم في العديد والعديد من قضايا الإرهاب منها على سبيل المثال وليس الحصر (قضية فض رابعة، اقتحام الحدود الشرقية، أحداث الاتحادية، التخابر مع حماس، أحداث مكتب الإرشاد، قطع طريق قليوب) والتي خلفت من جراء أحداثها ضحايا ومصابين كثر من أبناء الشعب المصري.

وقد ورد بالمنشور سالف الذكر (والذي تناقلته قناة الجزيرة القطرية) الآتي: (إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة د عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق، توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان ـ أمين صندوق النقابة الأسبق.. خالص العزاء لأسرته ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة).

وقال صبري: أن فعل المبلغ ضده يشكل جرائم إهدار المال العام لنشره عزاء الإرهابي عصام العريان، فضلا عن نعيه لإرهابي مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية وصادر ضده العديد من الأحكام الجنائية كونه أحد القادة في الجماعة الإرهابية ومخاطبة القنوات المعادية للدولة المصرية (قناة الجزيرة القطرية)،

وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة،