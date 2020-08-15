تكريم أوائل الثانوية العامه والمتفوقين في المراحل المختلفة

كتب : محمد مدين

نظمت حملة شباب الخير بقرية طناش في الوراق بمحافظة الجيزة، احتفالية كبرى بالتعاون مع مركز شباب طناش لتكريم أوائل الثانوية العامة والمعلمين المتميزين من أبناء القرية.

ونظم الحفل مجموعة من شباب القرية من بينهم:”خيرى طنطاوى وجمال عبد الظاهر، عماد جبريل، أحمد عاطف عبد البر، خيرى عبد المنعم الطويل، محمد كحلاوى، مدحت شعراوى، محمد عبد اللطيف موسى، يوسف حلمى ومحمد عبد العاطى”، وقدم الحفل راشد زغلول

وأكد الأستاذ جمال عبدالظاهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب طناش علي أن هذا الدور العمل ماهو الي تقديم الشكر والعرفان الي أهل بلاده وانه معاهم جنبا الي جنب دائما يسعي الي النهوض بقريته وأهله ووضعهم في احسن حال وهذا ليس بفضل منه وانما هو حقهم عليه .

كما تمني لكل المتفوقين مزيدا من التقدم والنجاح الدائم .

وأعرب الاستاذ مدحت حسين ظاظا عضو مجلس محلي سابق واحد القيادات السياسية البارزه في القرية عن سعادته الغامره للمشاركة في هذا الحفل

وأشار إلي أن هذا الحفل هو رساله تدعيم من كل أبناء القرية ورجالها لكل من يسعي أن يكون مثلا صالحا وعضوا فعالا يخدم بلده ووطنه .

وعلي الجانب الاخر فقد راي مدحت شعراوي أحد شباب لجنه شباب الخير أن هذا ماهو الا اعترف منه بحق بلده عليه

موكدا علي سعيه الدائم هو وشبابه المخلصين علي مساعده كل من يحتاج الي يد العون باحثين عن كل مشاكل القرية والعمل علي حلها.

وشكر الاستاذ احمد مبروك من المعلمين الأفاضل الذين تربوا علي أيديهم اجيال وأجيال كل من تسبب في خلق روح الفرح والسعادة هذه وعمل علي بث روح الطمأنينة داخل قلوب طلابنا أن بلادهم لن تنسي كل من يعمل لها خيرا ويسعي أن يكون عضوا فعالا وناجحا بها .

متمنيا مزيد من التفوق والنجاح للجميع قائلا للشباب المتطوعين لخدمة بلادهم وقريتهم استمروا في جهودكم ونحن جميعا خلفكم نقدر دوركم وندعمكم.

وشكر الاستاذ عماد جبريل موسس لجنه شباب الخير كل من لبي الدعوة وشرف الاحتفال .

معربا عن سعادته الغامره بهذا اللقاء الكبير

موكدا علي أنهم لن يتخلوا ولو لحظه عن عملهم لخدمة بلدهم ويفعلون كل مافي وسعهم للنهوض بأحوال القريه واهلها