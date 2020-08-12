وزارة القوى العاملة تكشف عن بشرة سارة للعاملة الغير منتظمة

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 656 شاباً، بينهم 10 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1403 عمال.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب، مدير المديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن المديرية قامت خلال يوليو الماضي بتسجيل 40 عاملا جديداً فى مجال العمالة غير المنتظمة منهم 10 عمال مشتغلين وصرف16 ألف جنيه لـ 8 منح مولود و 33 ألفا لـ 11 منحة زواج ، 8 ألاف جنيه لـ 4 منح وفاة أحد الأقارب ، بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه من منح رعاية إجتماعية للعمالة المسجلة خلال الشهر 57 ألف جنيه ، فضلا عن صرف 1186 جنيها مصاريف علاج لعامل آخر .