مدير اعلام القليوبية.. انزل وشارك وخد حقك

طالب الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات خلال تصويته في لجنته الانتخابية بقرية تصفا مركز كفر شكر بأهمية مشاركة الجميع في انتخابات مجلس الشيوخ حتى يستطيع كل مواطن ان يحصل على حقه الدستورى في اختيار من يمثله مؤكدا أن الصوت الانتخابى أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة وهذا دورنا للوقوف إلى جانب الوطن لدعم العملية الديمقراطية ، ودعا مدير عام اعلام القليوبية جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي لاستكمال الحياة النيابية والمضى فى مسيرة التنمية التنمية.

ويتنافس 6٠ مرشحا فرديا على 6 مقاعد مخصصة لمحافظة القليوبية بمجلس الشيوخ ..إلى جانب 6 مقاعد مخصصة للمحافظة فى القائمة ،ويبلغ عدد ابناء المحافظة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 3 ملايين و255 الف