عاجل .. الأزهر يعلن أوائل الثانوية بعد قليل والإمام الأكبر يهنئهم بالتفوق

يعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد قليل، أسماء الأوائل على كل شعبة فى الثانوية الأزهرية، على صفحته الرسمية بفيس بوك، على أن يجرى بعدها اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

ويعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فى الثانية ظهر غد الخميس أسماء العشر الأوائل من كل شعبة، ونسبة النجاح، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات بالإضافة إلى موعد وجدول الدور الثانى، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب فى تمام الخامسة والنصف على بوابة الأزهر الشريف.