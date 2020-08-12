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عاجل .. الأزهر يعلن أوائل الثانوية بعد قليل والإمام الأكبر يهنئهم بالتفوق

يعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد قليل، أسماء الأوائل على كل شعبة فى الثانوية الأزهرية، على صفحته الرسمية بفيس بوك، على أن يجرى بعدها اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم بالتفوق.
ويعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فى الثانية ظهر غد الخميس أسماء العشر الأوائل من كل شعبة، ونسبة النجاح، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات بالإضافة إلى موعد وجدول الدور الثانى، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب فى تمام الخامسة والنصف على بوابة الأزهر الشريف.

ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان قد تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

من ناحية أخرى، حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد اختبار محفظي المكاتب الأهلية الجدد دور يوليو لعام 2020 ، وتبدأ الاختبارات من الساعة الثامنة صباحا، ويحضر الممتحن بدون أى مرافق مع الالتزام بارتداء الكمامة بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومى.

الاختبارات ستجرى بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بمبنى قطاع المعاهد الأزهرية مع إحضار المحفظ لبطاقة الرقم القومى، وتكون سارية وصورة شخصية على أن تبدأ الامتحانات فى تمام الثامنة صباحا.

ويتم تحديد امتحان فى القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.

 

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