سقوط شخص وزوجته بتهمة النصب على الشباب لتسفيرهم للخارج بالقليوبية

نجحت مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من القبض علي شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج تبين ان المتهمين رجل وزوجته استوليا على مبالغ مالية من الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وأخطرت النيابة فتولت التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عدة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 60 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس وزوجته «ربة منزل» حيث كونا تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية وقاما بانشاء موقع الكترونى على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والإعـــلان من خلالــــها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بالدول العربية خلافاً للحقيقة

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهماعدد من سمات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء العديد من الاشخاص بعضها «خالى البيانات» وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد توقيع الكشف الطبى على أشخاص محددين وإفادات منسوبة لبعض الشركات بالخارج تفيد التحاق أشخاص «محددين» للعمل بها وعقود عمل وهمية بأسماء العديد من الأشخاص راغبى العمل بالخارج وكمية من صور طلبات تسجيل إقامة منسوب صدورها لإحدى الهيئات بالخارج ومستندات شخصية خاصة براغبى السفر للعمل بالخارج بفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابهما للواقعة وتولت النيابة التحقيق.