حزب حماة الوطن بالقليوبية .. يحذر من إلشائعات لصالح فصيل سياسي

يا سادة هناك ترويج شائعات للسادة المرشحين وحملاتهم بأن

كل مرشح يعمل لصالحه فقط في دائرته

وهذا خطير لمن يتخذ قرار بإقصاء الثلاثة الآخرين

مما يهدد الجميع بخسارة فادحة

والغرض من الشائعة

حصول مرشحي حزب بعينه علي نسبة ال ٥٠ % + ١

وتفتيت باقي الكتلة التصوتية وعدم حسمها لمرشح بعينه

الرجاء التماسك لان قوة المرشحين في الحصول علي اصوات من المحافظة كلها وان كانت ضعيفة في بعض اللجان

لان المحافظة بها ٧٠٠ لجنة فرعية ومرشحينا لم يصلوا لكل هذه اللجان

واطمئنكم بأنه لا يوجد تزوير داخل اللجان والا لما بذلوا كل هذا الجهد في توزيع الكراتين والشنط

هذه الشائعة هدفها إثارة البلبلة والتفكك وللأسف وقع بعض مرشحينا في ذلك امس واليوم

فعليكم جميعا التكاتف وعدم الانصياع لمثل هذه الوشايات

خاصة أن هناك داخل حملاتكم الانتخابية أشخاص تم السيطرة عليها من هذا الحزب بطريقة غير مباشرة دون علمهم

ما زال هناك وقت للتلاحم مرة اخري والحفاظ علي قوتكم التصويتية

اما في بعض الحالات التي يكون فيها الناخب من غير المؤيدين فمن الممكن أن يستفيد أحد المرشحين من صوته لشخصه فقط ولكن

احذروا التصويت العقابي منكم لزملائكم

غير صحيح ان

المهندسة.. مروة

تخلت عن باقي مرشحي حزب حماة الوطن بالقليوبية

وغير صحيح ان

والأستاذ.. عمرو

يدعو ناخبيه لانتخاب اول ٥ بالكشف و٤٨

وكذلك اللواء.. صلاح تهامي

والمستشار.. عبدالحكيم شداد

وادعوا جميع أعضاء الحزب واهاليهم ومؤيديهم واصدقائهم للتصويت للاربعة وأي اثنان آخرين

ولا تنسوا أنكم في معركة وجود وتحدي لضغوط لا يتحملها أي مرشح بسبب المال السياسي والرشاوي الانتخابية التي نتبرأ منها مهما كانت النتائج

وسيحكم علينا شعب القليوبية باننا لم ننزلق في مستنقع تجهيل الناخبين والتدليس عليهم واللعب علي فقر بعضهم

والله الموفق والمستعان