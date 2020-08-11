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انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى

 

سجلت اسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى انخفاض طفيف

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.92 جنيها للشراء، و 16.05 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.91 للشراء، 16.01 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.

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