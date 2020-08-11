ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء إرتفاع جديد

وبلغ سعر جرام الذهب من “عيار 18 سجل 776.5 جنيه، أما “عيار ٢١” فسجل 906 جنيه، و”عيار 24 ” 1035.5 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 7248 جنيه، السعر العالمي للأوقية 2032 دولار.

الطلب على الذهب

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة 2020، تراجع الطلب، على المشغولات الذهبيه، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن

كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده نسبه 86 %؜ و السعوديه بنسبه 80 %؜ و الكويت بنسبه 35 %؜ .

كما اثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31 %؜ للنصف الأول من عام 2020 و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه 10 % مقارنه بسنة 2019 .

أسعار الذهب عالميًا: