وزير الشباب يحيل ملف فساد جمال عاشور للتحقيق بالوزارة والهيئة العربية للتصنيع

كتب محمد طارق

اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه احال ملف المخالفات التي ارتكبها المدعو جمال عاشور المقاول الي التحقيق بالوزارة والهيئة العربية للتصنيع

كانت معلومات قد وصلت الي الدكتور اشرف صبحي مشفوعة بالمستندات تفيد وجود مخالفات جسيمة يرتكبها مقاول يدعي جمال عاشور حيث تبين ان المذكور يعمل استشاري مع الهيئة العربية للتصنيع ومتخصص في تقييم المنشات الرياضية التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع وانه مسئولا عن تقييم الاعمال و اعطاء موافقته علي المشروعات

وكشفت المعلومات ان المهندس الاستشاري قام بإنشاء شركة باسم زوجته في مجال تنفيذ المشروعات الرياضية ومراكز الشباب واستغل سلطته في مساعدتها في الحصول علي مشروعات لتنفيذها وتبين انه يدير الشركة من الباطن

واضافت المعلومات ان المقاول جمال عاشور تربطه علاقة وطيدة بمسئول كبير بوارة الشباب والرياضة ينهي له المستخلصات لصرف المبالغ المالية ومن بين المستندات مكالمات علي الواتس تزيح الستار عن غموض العلاقة وكلمة السر فيها قول مساء الخير

وهي الكلمة التي قالها المسئول لعاشور وان المسئول اكد لعاشور ان الفرصة تسع المزيد

وان المسئولين اخفوا علي الوزير ان المقاول حصل علي مبالغ مالية كبيرة لانهاء عدد من مراكز الشباب ولم ينته من تنفيذها وخاصة مركز شباب الصفا كما ان هناك اوراق بزيادة مستخلصات من نسبة 20 في المائة الي 70% دون وجود موافقة علي نسبة الزيادة واشياء اخري ستكشف عنها التحقيقات وخاصة ان هناك مكاتب استشارية اخري قد اكدت وجود مخالفات فنية في إتمام التشيبطات للمنشأت الرياضية ومع ذلك تم إغفال رأي هذة المكاتب لمجاملة عاشور وحماية كلمة السر

يذكر ان جمال عاشور يصدر جريدة مزيفة منسوب صدورها الي جريدة الاحرار رغم علمه بصدور مستند رسمي من المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بأن هذة المطبوعة تصدر علي غير سند من القانون وتورطه في نشر موضوعات ضد الوزارة علي صفحات المطبوعة المزورة .

فضلا عن تورطه في الإستعانة بمجموعة من المفصولين حزب الاحرار ومنهم محمد حلمي درة المرشح السابق لمجلس الشوري عام 2014 علي قائمة الاخوان الارهابية واخرين ليسوا فوق مستوي الشبهات لتدشين مؤتمر عام مزيف ليعلن نفسه رئيسا لحزب الاحرار الإشتراكيين علي قناة الحدث بدفع مقابل ظهور (تأجير ساعات) بالباطل رغم عدم وجود اي صفة عضوية له بالحزب سوي قرار معدوم تحصل عليه من محمود ياسر رمضان الصادر في حقه احكام من الإدارية العليا بإنعدام صفته بالحزب في الدعوي 28077 لسنة 61 ق بجلسة 18-1-2020 الدائرة الاولي احزاب