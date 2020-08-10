بيان هام لحزب حماة الوطن بالقليوبية بضرورة المشاركة ف انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

بيان هام رقم 1

بناء علي توجيهات الفريق جلال الهريدي مؤسس الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن

نؤكد نحن حماة الوطن ( امانة محافظة القليوبية )

ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المصريين داخل وخارج البلاد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة وندعوا افراد الشعب المصري للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ العائد بعد غياب استمر 6 سنوات منذ تعطيله في دستور 2014 التي تجري يومي الثلاثاء والاربعاء

11 – 12 اغسطس 2020 في الداخل استكمالا لمسيرة التنمية والبناء لتعود مصرنا الحبيبة لمكانتها الدولية وسيتم انتخاب ثلثي المجلس عن طريق الاقتراع الحر المباشر لعدد 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة مناصفة من اجمالي 300 مقعد علي مستوي الجمهورية تقسيمهم كالتالي :-

100 مقعد بالقائمة المغلقة المطلقة تحت اسم من اجل مصر ورمزها الانتخابي كليوباترا

100 مقعد فردي لمرشحي القوي السياسية والاحزاب والمستقلين من عدد 762 مرشح

100 مقعد بالتعيين من فخامة رئيس الجمهورية بينهم العلماء والمتخصصين في كل المجالات

ليقوم بمهامه واختصاصاته التي اقرها الدستور المصري 2014 بعد تعديلاته التي اقرها الشعب المصري في العام الماضي لاهميته للنظام الديمقراطي ومكملا ومعدلا للبرلمان المصري فيما يشرعه من قوانين .

وبناء عليه

نؤكد علي دعوة ابناء شعب محافظة القليوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يتم في اجواء غير ملائمة بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من مرض العصر فيروس كورونا وبسبب عدم توفير الوقت اللازم لعرض جميع المرشحين علي الشارع السياسي والعام بمبدا تكافؤ الفرص .. وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين لوجود المجلس كغرفة ثانية للتشريع والذين يصفون اجواء المنافسة في البلاد بغير الانتخابية والاقرب للتعيين

ولن ينجح كل هذا في عزوف الشعب القليوبي عن المشاركة او المقاطعة لان دعوات المقاطعة ضد ما تقوم به الدولة من برامج تنمية واصلاح تبني غد مشرق لاولادنا حتي وان كان يبدوا للبعض ان هناك من يرغب في اعادة مصر الي ما قبل الثورة من الشارع السياسي الواحد او الحزب الواحد ( الردة السياسية )

ونحن نراهن علي وعي الشارع المصري في ذلك والوقوف بقوة ضد هذه الادعاءات الباطلة التي يروج لها بعض المغرضين واصحاب المصالح في عدم بناء الدولة

ونوجه حديثنا اليهم بان كل هذه الدعوات المريضة لن تثنينا عن استكمال ما بداناه لبناء الوطن وحمايته من اعداء الداخل والخارج

اما حديثنا لشعب القليوبية شباب ورجال ومرأة

نحن حزب حماة الوطن نثق في الدولة المصرية وندعمها بكونها وطننا الغالي الذي نعيش فيه ويعيش فينا

انزل وشارك وساعد في بناء بلدك واختار ما يرضيك

ونحن نؤكد لك بما لدينا من اتصالات باجهزة الدولة .. ان الدولة واجهزتها وجميع مؤسساتها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وان هدفها هو الاستقرار السياسي والوصول الي اعلي معدلات الديمقراطية لان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في تقرير المصير مهما اشيع بغير ذلك

وان كانت هناك رشاوي انتخابية او عبث للمال السياسي فليس عليك اثم او ذنب او جرم ان تستفيد من هذا لانه من اموالك المنهوبة وادلي بدلوك في الصندوق لمن يستحق

ولكن اياك والعزوف واياك والمقاطعة واياك من العودة للوراء

امنح صوتك لمن يستحق ولا تخشي في الحق لومة لائم

مجدي سابق … الامين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية

ت